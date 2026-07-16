Atelier badges brodés, Musée La Manufacture, Roubaix

Informations pratiques

Atelier badges brodés Mercredi 5 août, 14h00 Musée La Manufacture Nord

8€/ participant, inscription par mail à l’adresse lamanufacture@ville-roubaix.fr ou par téléphone 03.20.20.98.92

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T14:00:00+02:00 – 2026-08-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-05T14:00:00+02:00 – 2026-08-05T16:00:00+02:00

Pendant cet atelier les enfants sont invités à faire travailler leur imagination pour créer une petite broderie sur de la feutrine.

Ils peuvent ensuite fabriquer un badge unique à accrocher sur un vêtement, une trousse ou un sac !

Pour les enfants de 8 à 12 ans / Ouvert aux débutants !

Musée La Manufacture 29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France 0320209892 https://lamanufacture-roubaix.com/fr/ https://www.facebook.com/lamanufacture.roubaix;https://www.instagram.com/lamanuf/ [{« type »: « email », « value »: « lamanufacture@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320209892 »}]

Viens créer un badge unique !

Musée La Manufacture