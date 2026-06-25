Roubaix

Atelier badges brodés

29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Pendant cet atelier les enfants sont invités à faire travailler leur imagination pour créer une petite broderie sur de la feutrine.

Ils peuvent ensuite fabriquer un badge unique à accrocher sur un vêtement, une trousse ou un sac !

Pour les enfants **de 8 à 12 ans** / Ouvert aux débutants !

Pendant cet atelier les enfants sont invités à faire travailler leur imagination pour créer une petite broderie sur de la feutrine.

Ils peuvent ensuite fabriquer un badge unique à accrocher sur un vêtement, une trousse ou un sac !

Pour les enfants **de 8 à 12 ans** / Ouvert aux débutants ! .

29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 20 98 92 contact@lamanufacture-roubaix.fr

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English :

During this workshop, children are invited to use their imagination to create a small embroidery design on felt.

They can then make a unique pin to attach to a piece of clothing, a pencil case, or a bag!

For children **ages 8 to 12** / Open to beginners!

L’événement Atelier badges brodés Roubaix a été mis à jour le 2026-06-25 par Hauts-de-France Tourisme