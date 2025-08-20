Animation jeunes publics Verdure révélée Roubaix

Animation jeunes publics Verdure révélée

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les accompagnent.

Ces animations thématiques commencent par une découverte du musée et une sensibilisation aux œuvres avant un passage en atelier créatif et ludique.

Cette semaine, **Verdure révélée **

Fougère pressée, feuille de vigne sulfatée, chlorophylle fixée.

Un herbier constitué de feuillages de notre jardin tinctorial et de notre collection au tanin surprenant. Pressez-vous à la cueillette.

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

English :

Every Sunday from 4pm to 5:30pm, the museum offers a parallel activity for accompanying children aged 4 and over.

These themed activities begin with a discovery of the museum and an introduction to the works, before moving on to a fun and creative workshop.

This week, **Verdure révélée **

Pressed fern, sulfated vine leaf, fixed chlorophyll.

A herbarium made up of foliage from our dye garden and our surprisingly tannic collection. Hurry up and pick.

