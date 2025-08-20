Animation jeunes publics Verdure révélée Roubaix
Animation jeunes publics Verdure révélée Roubaix dimanche 16 août 2026.
Animation jeunes publics Verdure révélée
23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 16:00:00
fin : 2026-08-16 17:30:00
Date(s) :
2026-08-16
Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les accompagnent.
Ces animations thématiques commencent par une découverte du musée et une sensibilisation aux œuvres avant un passage en atelier créatif et ludique.
Cette semaine, **Verdure révélée **
Fougère pressée, feuille de vigne sulfatée, chlorophylle fixée.
Un herbier constitué de feuillages de notre jardin tinctorial et de notre collection au tanin surprenant. Pressez-vous à la cueillette.
Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, dès 4 ans, qui les accompagnent.
Ces animations thématiques commencent par une découverte du musée et une sensibilisation aux œuvres avant un passage en atelier créatif et ludique.
Cette semaine, **Verdure révélée **
Fougère pressée, feuille de vigne sulfatée, chlorophylle fixée.
Un herbier constitué de feuillages de notre jardin tinctorial et de notre collection au tanin surprenant. Pressez-vous à la cueillette. .
23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every Sunday from 4pm to 5:30pm, the museum offers a parallel activity for accompanying children aged 4 and over.
These themed activities begin with a discovery of the museum and an introduction to the works, before moving on to a fun and creative workshop.
This week, **Verdure révélée **
Pressed fern, sulfated vine leaf, fixed chlorophyll.
A herbarium made up of foliage from our dye garden and our surprisingly tannic collection. Hurry up and pick.
L’événement Animation jeunes publics Verdure révélée Roubaix a été mis à jour le 2025-08-20 par Hauts-de-France Tourisme