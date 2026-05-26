Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Teinturerie) Roubaix

Roubaix

Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Teinturerie)

rue mail copernic roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 14:00:00

fin : 2026-08-18 22:00:00

Date(s) :

2026-08-18

**Les Pôles Ressources Jeunesse sortent à nouveau dans la rue, pour la troisième édition, avec une programmation originale et rétro. C’est gratuit et accessible à tous (de 0 à 99 ans).**

**Dernière date !!**

• **BACK TO 2000’s mardi 18 août (de 14h à 20h) au Pile, au Parc de la Teinturerie**

– avec stand de retro gaming,

– Atelier graffiti une artiste _(avec le Centre Social Assia Djebar)_

– Initiations et démonstrations Parkour59

– Expo sur les grands événements des années 2000 et histoire du quartier C’est quoi pour toi l’histoire des années 2000 ? _(avec les jeunes des PRJ)_

– Atelier DIY pour la réalisation de bracelets de l’amitié

**Les Pôles Ressources Jeunesse sortent à nouveau dans la rue, pour la troisième édition, avec une programmation originale et rétro. C’est gratuit et accessible à tous (de 0 à 99 ans).**

**Dernière date !!**

• **BACK TO 2000’s mardi 18 août (de 14h à 20h) au Pile, au Parc de la Teinturerie**

– avec stand de retro gaming,

– Atelier graffiti une artiste _(avec le Centre Social Assia Djebar)_

– Initiations et démonstrations Parkour59

– Expo sur les grands événements des années 2000 et histoire du quartier C’est quoi pour toi l’histoire des années 2000 ? _(avec les jeunes des PRJ)_

– Atelier DIY pour la réalisation de bracelets de l’amitié .

rue mail copernic roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 34 28 40

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English :

**For the third year running, the Pôles Ressources Jeunesse (Youth Resource Centers) are taking to the streets with an original, retro program. It’s free and open to all (ages 0-99)

**Last date!

? **BACK TO 2000’s: Tuesday August 18 (2pm-8pm) at Le Pile, Parc de la Teinturerie**

– with retro gaming stand,

– One-artist graffiti workshop _(with Centre Social Assia Djebar)_

– Parkour59 initiations and demonstrations

– Expo on the major events of the 2000s and history of the neighborhood What does the history of the 2000s mean to you? (with PRJ youth)_

– DIY workshop to make friendship bracelets

L’événement Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Teinturerie) Roubaix a été mis à jour le 2026-05-21 par Hauts-de-France Tourisme