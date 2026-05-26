Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Teinturerie) Roubaix
Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Teinturerie) Roubaix mardi 18 août 2026.
Roubaix
Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Teinturerie)
rue mail copernic roubaix Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:00:00
fin : 2026-08-18 22:00:00
Date(s) :
2026-08-18
**Les Pôles Ressources Jeunesse sortent à nouveau dans la rue, pour la troisième édition, avec une programmation originale et rétro. C’est gratuit et accessible à tous (de 0 à 99 ans).**
**Dernière date !!**
• **BACK TO 2000’s mardi 18 août (de 14h à 20h) au Pile, au Parc de la Teinturerie**
– avec stand de retro gaming,
– Atelier graffiti une artiste _(avec le Centre Social Assia Djebar)_
– Initiations et démonstrations Parkour59
– Expo sur les grands événements des années 2000 et histoire du quartier C’est quoi pour toi l’histoire des années 2000 ? _(avec les jeunes des PRJ)_
– Atelier DIY pour la réalisation de bracelets de l’amitié
**Les Pôles Ressources Jeunesse sortent à nouveau dans la rue, pour la troisième édition, avec une programmation originale et rétro. C’est gratuit et accessible à tous (de 0 à 99 ans).**
**Dernière date !!**
• **BACK TO 2000’s mardi 18 août (de 14h à 20h) au Pile, au Parc de la Teinturerie**
– avec stand de retro gaming,
– Atelier graffiti une artiste _(avec le Centre Social Assia Djebar)_
– Initiations et démonstrations Parkour59
– Expo sur les grands événements des années 2000 et histoire du quartier C’est quoi pour toi l’histoire des années 2000 ? _(avec les jeunes des PRJ)_
– Atelier DIY pour la réalisation de bracelets de l’amitié .
rue mail copernic roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 34 28 40
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English :
**For the third year running, the Pôles Ressources Jeunesse (Youth Resource Centers) are taking to the streets with an original, retro program. It’s free and open to all (ages 0-99)
**Last date!
? **BACK TO 2000’s: Tuesday August 18 (2pm-8pm) at Le Pile, Parc de la Teinturerie**
– with retro gaming stand,
– One-artist graffiti workshop _(with Centre Social Assia Djebar)_
– Parkour59 initiations and demonstrations
– Expo on the major events of the 2000s and history of the neighborhood What does the history of the 2000s mean to you? (with PRJ youth)_
– DIY workshop to make friendship bracelets
L’événement Les PRJ dans la rue Eté 2026 (Teinturerie) Roubaix a été mis à jour le 2026-05-21 par Hauts-de-France Tourisme
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