Nos nuits étoilées

Ciran Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-26 02:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25

Son et Lumières de CIRAN : NOS NUITS ETOILEES 24 et 25 juillet 2026

Pendant 1H30 vous allez revivre les meilleurs moments des 30 dernières années du spectacle !

12 tableaux composés de danses agrémentées de magnifiques costumes, de décors et de jets d’eaux féeriques.

Son et Lumières de CIRAN : NOS NUITS ETOILEES 24 et 25 juillet 2026

Pendant 1H30 vous allez revivre les meilleurs moments des 30 dernières années du spectacle !

12 tableaux composés de danses agrémentées de magnifiques costumes, de décors et de jets d’eaux féeriques. 12 .

Ciran 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 50 57 94 cdfciran@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CIRAN Sound and Light Show: OUR STARRY NIGHTS July 24 and 25, 2026

For 1H30, relive the best moments of the last 30 years of the show!

12 tableaux of dances enhanced by magnificent costumes, scenery and magical water jets.

L’événement Nos nuits étoilées Ciran a été mis à jour le 2026-01-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire