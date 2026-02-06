Vide-greniers

Ciran Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Vide grenier le long de la rue principale regroupant une soixantaine d’exposants.

Déambulation de clown

Buvette et restauration sur place.

Vide grenier le long de la rue principale regroupant une soixantaine d’exposants.

Déambulation de clown

Buvette et restauration sur place. .

Ciran 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 04 39 brocanteciran@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Flea market along the main street, with some 60 exhibitors.

Clown walk

Refreshments and catering on site.

L’événement Vide-greniers Ciran a été mis à jour le 2026-02-06 par Loches Touraine Châteaux de la Loire