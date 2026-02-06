Vide-greniers Ciran
Vide-greniers Ciran dimanche 28 juin 2026.
Vide-greniers
Ciran Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Vide grenier le long de la rue principale regroupant une soixantaine d’exposants.
Déambulation de clown
Buvette et restauration sur place.
Ciran 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 04 39 brocanteciran@gmail.com
English :
Flea market along the main street, with some 60 exhibitors.
Clown walk
Refreshments and catering on site.
L’événement Vide-greniers Ciran a été mis à jour le 2026-02-06 par Loches Touraine Châteaux de la Loire