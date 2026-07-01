Informations pratiques

Saint-Alyre-d’Arlanc

Notes Errantes aux sources de la Dore 2026 8e édition

Jardin pour la terre et églises autour d’Arlanc Saint-Alyre-d’Arlanc Puy-de-Dôme

Tarif : 9 – 9 – 18 EUR

en pré-vente sur le site

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 21:00:00

fin : 2026-08-23 22:05:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-12 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-23 2026-08-24

Les Notes errantes aux sources de la Dore empruntent les chemins de musiques anciennes du moyen âge aux années 1920, et mettent en valeur le patrimoine autour d’Arlanc, constitué d’églises romanes ancestrales et du merveilleux Jardin pour la Terre

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Jardin pour la terre et églises autour d’Arlanc Saint-Alyre-d’Arlanc 63220 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 19 39 85 p4c@laposte.net

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English :

Notes errantes aux sources de la Dore traces the path of ancient music from the Middle Ages to the 1920s and showcases the cultural heritage around Arlanc, which consists of ancient Romanesque churches and the marvelous Jardin pour la Terre.

L’événement Notes Errantes aux sources de la Dore 2026 8e édition Saint-Alyre-d’Arlanc a été mis à jour le 2026-07-13 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez