Ingwiller

Notes printanières concert de cordes

17 Rue de la Gare Ingwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Profitez d’un concert de cordes sublimé par les voix d’Elsa-Marie et Isabella Burns. Ce programme éclectique vous fera voyager de Beethoven aux sonorités hard rock, en passant par des classiques pop.

Profitez d’un concert de cordes sublimé par les voix d’Elsa-Marie et Isabella Burns. Ce programme éclectique vous fera voyager de Beethoven aux sonorités hard rock, en passant par des classiques pop. Sous la direction d’Aurelian Andréi, l’ensemble sera accompagné de Chantal Windstein à l’accordéon et Isabelle Le Sann au piano, pour un soirée riche en émotions et en surprises. .

17 Rue de la Gare Ingwiller 67340 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 71 39 67 Ecoledemusique.ingwiller@hanau-lapetitepierre.alsace

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English :

Enjoy a string concert enhanced by the voices of Elsa-Marie and Isabella Burns. This eclectic program will take you on a journey from Beethoven to hard rock sounds, via pop classics.

L’événement Notes printanières concert de cordes Ingwiller a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre