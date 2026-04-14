Notre-Dame de Carmès : un joyau préservé, Chapelle Notre-Dame de Carmès, Neulliac

Notre-Dame de Carmès : un joyau préservé 1 – 30 juin Chapelle Notre-Dame de Carmès Morbihan

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T09:00:00+02:00 – 2026-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-30T09:00:00+02:00 – 2026-06-30T18:00:00+02:00

La chapelle Notre-Dame de Carmès à Neulliac sera ouverte pendant l’été, c’est l’occasion de découvrir ses lambris peints du 18e siècle mais aussi des peintures murales du 15e siècle encore visibles dans le bras Sud du transept.

Une visite virtuelle est disponible pour plus d’informations.

Chapelle Notre-Dame de Carmès Carmès 56300 Neulliac Neulliac 56300 Morbihan Bretagne https://www.klapty.com/fr/p/kerdrone/t/notre-dame-de-carmès-104540 https://www.klapty.com/fr/p/kerdrone/t/notre-dame-de-carm%C3%A8s-104540 La chapelle Notre-Dame de Carmès, joyau du patrimoine religieux du Morbihan, est classée Monument Historique depuis 1980, c’est l’une des plus vastes et des plus riches du département. Édifiée entre le XVe et le XVIIIe siècle, elle abrite des retables, des boiseries et des statues d’une grande valeur artistique et historique. La chapelle est également connue pour son pardon annuel organisé par la dynamique association des Amis de Carmès, qui attire chaque année de nombreux fidèles et visiteurs. Cette année, il aura lieu le dimanche 16 août 2026.

La restauration de la chapelle Notre-Dame de Carmès à Neulliac illustre l’importance de la sauvegarde du patrimoine local. Grâce à l’engagement de la municipalité, des mécènes et de l’association de la chapelle, cet édifice emblématique peut continuer à rayonner et à transmettre son histoire aux visiteurs. Une visite virtuelle complète du site est disponible avec toutes les informations recherchées par un passionné du patrimoine neulliacois, Monsieur Emile Le Cunff.

Chapelle ouverte durant la période estivale Carmès monument historique

Mairie de Neulliac