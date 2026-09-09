Notre Dame de Vals, 70 impasse Rochetaillée, Saint-Barthélemy-de-Vals

Informations pratiques

Notre Dame de Vals 19 et 20 septembre 70 impasse Rochetaillée Drôme

Visite de la chapelle : accès libre de 10h à 16h, prix libre.

Conférences : deux conférences sont proposées

Concerts :

* Tarif : 10 € par personne

* Le nombre de places limité à 80 places.

Prévoir des chaussures confortables

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Journées Européennes du Patrimoine 2026

Découvrez la Chapelle au cœur de son histoire

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous invitons à franchir les portes de la chapelle les samedi 19 et dimanche 20 septembre pour un week-end de découverte, de transmission et de musique.

Visites libres

De 10h à 16h

Tout au long de la journée, venez découvrir la chapelle à votre rythme. Son architecture, son histoire et son environnement exceptionnel vous seront présentés par les bénévoles de l’association, heureux de partager avec vous les richesses de ce lieu patrimonial.

Participation libre pour la visite.

Conférences

Deux conférences seront proposées chaque jour :

* 11h00 : Conférence du matin

* 15h00 : Conférence de l’après-midi

Ces rendez-vous permettront d’approfondir l’histoire de la chapelle, son patrimoine architectural, les recherches menées autour du site ainsi que les actions engagées pour sa sauvegarde et sa restauration.

Concerts

De 17h à 18h

Chaque journée se conclura par un concert dans le cadre intimiste de la chapelle. Une heure de musique pour mettre en valeur l’acoustique exceptionnelle du lieu et prolonger la découverte du patrimoine par l’émotion artistique.

Tarif : 10 € par personne.

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Informations pratiques

Dates

* Samedi 19 septembre 2026

* Dimanche 20 septembre 2026

Visites libres

* 10h00 à 16h00

* Participation libre

Conférences

* 11h00

* 15h00

Concert

* 17h00 à 18h00

* Entrée : 10 €

70 impasse Rochetaillée saint Barthélemy de Vals Saint-Barthélemy-de-Vals 26240 Roche Taillée Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 47 97 06 87 [{« type »: « email », « value »: « silvetti.jeremy@gmail.com »}] La chapelle Notre Dame de Vals est un lieu emblématique de l’histoire locale Accès par les jardins

Journées Européennes du Patrimoine 2026

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