Nour, récits de vie, La Cité Bleue, Genève

Nour, récits de vie Mardi 10 mars, 18h30 La Cité Bleue

Tarif adulte 25.-

Tarif enfant (<16 ans) 15.- Forfait familles 60.- (2 plein tarif, 2 réduits) Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-03-10T18:30:00+01:00 – 2026-03-10T19:30:00+01:00 Fin : 2026-03-10T18:30:00+01:00 - 2026-03-10T19:30:00+01:00

Nour a peur de l’orage et pour affronter ses peurs, elle se blottit dans sa mémoire. Dans chaque souvenir, elle récupère un objet qui va l’aider à traverser tous les obstacles. Comment grandissent nos souvenirs ? Comment nous construisent-ils et nous nourrissent-ils ? Comment peut-on les partager ?

Les mélodies envoûtantes et les mouvements gracieux s’entrelacent pour créer un univers où l’imaginaire prend vie. Nour, guidée par ses souvenirs, découvre des trésors cachés ; chaque note, chaque pas, raconte une histoire, un fragment de récit qui l’aide à surmonter ses craintes.

Ce spectacle, au carrefour des mémoires et des légendes familiales, fait le récit d’un voyage initiatique et imaginaire sur des rythmes du Proche-Orient. Avec une remarquable souplesse, les musiciens s’accordent avec la danseuse dans un dépaysement musical dont Canticum Novum a le secret.

La Cité Bleue Av. de Miremont 46, 1206 Genève Genève 1206 Champel Genève Située au cœur de Champel, La Cité Bleue est une salle reconnue pour son acoustique exceptionnelle et sa programmation artistique portée par son directeur Leonardo García-Alarcón.. Elle accueille principalement des concerts, des opéras, du théâtre musical, de la danse et d'autres types de spectacles, avec une attention particulière portée à la qualité artistique et à l'excellence des interprètes. Salle à taille humaine, elle offre une proximité rare entre artistes et public. La Cité Bleue est facilement accessible en transports publics (bus et tram). Des parkings publics sont disponibles à proximité.

Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Il est recommandé d’arriver environ 20 à 30 minutes avant le début des spectacles.

La Cité Bleue accueille Nour, un conte musical pluridisciplinaire porté par l’ensemble Canticum Novum, pensé pour le jeune public dès 6 ans. spectacle famille

© Pierre Grasset