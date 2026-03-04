Nour, récits de vie, La Cité Bleue, Genève
Nour, récits de vie Mardi 10 mars, 18h30 La Cité Bleue
Tarif adulte 25.-
Nour a peur de l’orage et pour affronter ses peurs, elle se blottit dans sa mémoire. Dans chaque souvenir, elle récupère un objet qui va l’aider à traverser tous les obstacles. Comment grandissent nos souvenirs ? Comment nous construisent-ils et nous nourrissent-ils ? Comment peut-on les partager ?
Les mélodies envoûtantes et les mouvements gracieux s’entrelacent pour créer un univers où l’imaginaire prend vie. Nour, guidée par ses souvenirs, découvre des trésors cachés ; chaque note, chaque pas, raconte une histoire, un fragment de récit qui l’aide à surmonter ses craintes.
Ce spectacle, au carrefour des mémoires et des légendes familiales, fait le récit d’un voyage initiatique et imaginaire sur des rythmes du Proche-Orient. Avec une remarquable souplesse, les musiciens s’accordent avec la danseuse dans un dépaysement musical dont Canticum Novum a le secret.
La Cité Bleue Av. de Miremont 46, 1206 Genève Genève 1206 Champel Genève +41 22 552 43 13 https://lacitebleue.ch/ Située au cœur de Champel, La Cité Bleue est une salle reconnue pour son acoustique exceptionnelle et sa programmation artistique portée par son directeur Leonardo García-Alarcón.. Elle accueille principalement des concerts, des opéras, du théâtre musical, de la danse et d'autres types de spectacles, avec une attention particulière portée à la qualité artistique et à l'excellence des interprètes. Salle à taille humaine, elle offre une proximité rare entre artistes et public. La Cité Bleue est facilement accessible en transports publics (bus et tram). Des parkings publics sont disponibles à proximité.
Le lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Il est recommandé d’arriver environ 20 à 30 minutes avant le début des spectacles.
La Cité Bleue accueille Nour, un conte musical pluridisciplinaire porté par l’ensemble Canticum Novum, pensé pour le jeune public dès 6 ans. spectacle famille
© Pierre Grasset