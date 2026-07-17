Nourrir l’humanité c’est un métier, La julienne, Plan-les-Ouates

Informations pratiques

Nourrir l’humanité c’est un métier 19 et 20 mai 2027 La julienne

Plein tarif : 25.- / Tarif réduit : 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-19T20:00:00+02:00 – 2027-05-19T21:15:00+02:00

Fin : 2027-05-20T20:00:00+02:00 – 2027-05-20T21:15:00+02:00

Théâtre documentaire au cœur de notre agriculture.

Fils d’agriculteurs et comédien, Charles décide de créer un spectacle pour porter sur scène la parole de celles et ceux qui nous nourrissent. Une véritable immersion théâtrale au cœur de nos agricultures. Depuis plus de dix ans et près de 700 représentations, ils parcourent les routes pour rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui portent un amour infini pour la vie et le vivant. Un spectacle poignant qui ne laisse pas indemne.

La Compagnie Adoc, créée en 2020, est actuellement dirigée par de Pauline Moureau, Alexis Garcia et Olivier Laval avec une même envie artistique :

« Concevoir et créer de nouvelles pièces de théâtre documentaire pour continuer à donner la parole à ceux qui ne l’ont jamais, porter sur scène les invisibles, analyser, critiquer, questionner notre temps et communiquer nos réflexions de manière poétique et engagée dans nos créations, raconter des histoires à partir de l’Histoire. »

Chaque représentation est suivie d’un échange avec l’équipe artistique.

Par respect pour les artistes et les autres spectateurs, nous nous gardons le droit de refuser l’entrée aux retardataires, sans remboursement ni échange.

La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/saison-culturelle-26-27-ZWF6WFKPEJ »}]

Né de la rencontre entre théâtre et agriculture, ce spectacle rend hommage à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour nourrir l’humanité.

Olivier Laval