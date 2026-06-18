NOUS BATTRONS LA POUSSIERE Coralie EMILION-LANGUILLE Sortie de résidence Centre culturel de la Maison du Savoir Saint-Laurent-de-Neste vendredi 27 novembre 2026.

Saint-Laurent-de-Neste

NOUS BATTRONS LA POUSSIERE Coralie EMILION-LANGUILLE Sortie de résidence

Centre culturel de la Maison du Savoir 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

La pièce suit Idella, reporter-photographe en zone de conflit, et interroge la force de l’engagement artistique et humain face aux violences du monde.

Dans un univers saturé d’images de guerre, elle devient une figure de résistance, à la fois fragile et déterminée, portée par la conviction de défendre la vie coûte que coûte.

Gratuit à partir de 12 ans

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Centre culturel de la Maison du Savoir 4 bis avenue des châtaigniers Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

The play follows Idella, a photojournalist in a conflict zone, and explores the power of artistic and human commitment in the face of the world’s violence.

In a world saturated with images of war, she becomes a figure of resistance—both fragile and determined—driven by the conviction to defend life at all costs.

Free for ages 12 and up

L’événement NOUS BATTRONS LA POUSSIERE Coralie EMILION-LANGUILLE Sortie de résidence Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Neste-Barousse|CDT65