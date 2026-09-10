UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Nouveau pôle associatif Séraphine de Senlis – Nantes Nord Maison de quartier La Mano Nantes

vendredi 25 septembre 2026 · Pôle associatif Séraphine de Senlis · Nantes

Nouveau pôle associatif Séraphine de Senlis – Nantes Nord Maison de quartier La Mano Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Pôle associatif Séraphine de Senlis
Adresse
2 rue de Vancouver 44300
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-25 16:00 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Le vendredi 25 septembre, venez célébrer l’ouverture du nouveau pôle associatif Séraphine de Senlis.Tout au long de l’après-midi de 16h à 19h, partez à la rencontre des associations qui feront vivre ce nouvel équipement et profitez d’une programmation festive : échassiers, animations, initiations, visites du lieu et concert du groupe soul-gospel.Ne manquez pas le spectacle « Folie douce » de la compagnie Penichilline, proposé à 16 h, suivi de l’inauguration officielle à 16h30, en présence de Johanna Rolland, maire de Nantes.Une belle occasion de découvrir ce nouveau lieu de vie et de rencontrer les acteurs qui animeront le quartier tout au long de l’année !

Pôle associatif Séraphine de Senlis Nantes 44300
https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/les-grands-projets/nantes-nord-un-quartier-plus-vert-et-plus-ouvert


Afficher la carte du lieu Pôle associatif Séraphine de Senlis et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)