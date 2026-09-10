Nouveau pôle associatif Séraphine de Senlis – Nantes Nord Maison de quartier La Mano Nantes
vendredi 25 septembre 2026 · Pôle associatif Séraphine de Senlis · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-25 16:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Le vendredi 25 septembre, venez célébrer l’ouverture du nouveau pôle associatif Séraphine de Senlis.Tout au long de l’après-midi de 16h à 19h, partez à la rencontre des associations qui feront vivre ce nouvel équipement et profitez d’une programmation festive : échassiers, animations, initiations, visites du lieu et concert du groupe soul-gospel.Ne manquez pas le spectacle « Folie douce » de la compagnie Penichilline, proposé à 16 h, suivi de l’inauguration officielle à 16h30, en présence de Johanna Rolland, maire de Nantes.Une belle occasion de découvrir ce nouveau lieu de vie et de rencontrer les acteurs qui animeront le quartier tout au long de l’année !
Pôle associatif Séraphine de Senlis Nantes 44300
https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/les-grands-projets/nantes-nord-un-quartier-plus-vert-et-plus-ouvert
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