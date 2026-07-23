AGENDA · Nantes99vues
Tiens ! y’a un des pots de départ de Gaston !! CSC Perray Nantes
mercredi 2 septembre 2026 · CSC Perray · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-02 17:00 – 18:00
Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age maximum : 99
Après 8 ans, après 6 ans surtout, Gaston part du quartier.Alors pour fêter son départ, il aura GRAND plaisir à vous retrouver une avant-avant-avant etc dernière fois. Pour se dire « au revoir », et surtout pour vous remercier BEAUCOUP.
CSC Perray Nantes 44300
Afficher la carte du lieu CSC Perray et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Bottière l’été, Maison de quartier de la Bottière, Nantes 23 juillet 2026
- Salon de lecture et balade contée, Parc de la Noé Mitrie, Nantes 23 juillet 2026
- Contes, jeux et lectures, Container, Nantes 23 juillet 2026
- Mini golf, Plaine de jeux La Halvêque, Nantes 23 juillet 2026
- Contes, jeux et lectures, Square Louis Feuillade, Nantes 23 juillet 2026