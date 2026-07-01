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Malville ma petite Librairie, RIG Malville, Nantes

mardi 1 septembre 2026 · RIG Malville · Nantes

Malville ma petite Librairie, RIG Malville, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
mardi 1 septembre 2026
Lieu
RIG Malville
Adresse
31 rue de Malville 44100 NANTES
Ville
44036 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Malville ma petite Librairie Mardi 1 septembre, 14h00 RIG Malville Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-01T14:00:00+02:00 – 2026-09-01T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-01T14:00:00+02:00 – 2026-09-01T16:00:00+02:00

Moment d’échanges, d’écoute, de partage autour de lectures, de revues, en coopération avec l’Orpan et la Bibliothèque Municipale
Malville, ma petite librairie se tient désormais chaque mois, le 1er mardi du mois

RIG Malville 31 rue de Malville 44100 NANTES Nantes 44036 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 76 05 69 »}]
Partage autour des livres, le 1er mardi du mois

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