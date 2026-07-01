Malville ma petite Librairie, RIG Malville, Nantes
mardi 1 septembre 2026 · RIG Malville · Nantes
Informations pratiques
Malville ma petite Librairie Mardi 1 septembre, 14h00 RIG Malville Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-01T14:00:00+02:00 – 2026-09-01T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-01T14:00:00+02:00 – 2026-09-01T16:00:00+02:00
Moment d’échanges, d’écoute, de partage autour de lectures, de revues, en coopération avec l’Orpan et la Bibliothèque Municipale
Malville, ma petite librairie se tient désormais chaque mois, le 1er mardi du mois
RIG Malville 31 rue de Malville 44100 NANTES Nantes 44036 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 76 05 69 »}]
Partage autour des livres, le 1er mardi du mois
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