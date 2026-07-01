Malville ma petite Librairie, RIG Malville, Nantes

Informations pratiques

Malville ma petite Librairie Mardi 1 septembre, 14h00 RIG Malville Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T14:00:00+02:00 – 2026-09-01T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-01T14:00:00+02:00 – 2026-09-01T16:00:00+02:00

Moment d’échanges, d’écoute, de partage autour de lectures, de revues, en coopération avec l’Orpan et la Bibliothèque Municipale

Malville, ma petite librairie se tient désormais chaque mois, le 1er mardi du mois

RIG Malville 31 rue de Malville 44100 NANTES Nantes 44036 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 76 05 69 »}]

Partage autour des livres, le 1er mardi du mois