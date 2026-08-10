Nouvelles empreintes sur l’Anglet Surf Avenue Esplanade des Gascons Anglet
jeudi 20 août 2026 · Esplanade des Gascons · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Nouvelles empreintes sur l’Anglet Surf Avenue
Esplanade des Gascons Anglet Surf Avenue Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Parmi les lieux incontournables à visiter, nous conseillons vivement l’Anglet Surf Avenue sur l’Esplanade des Gascons, face à l’océan.
Inaugurée en 2018 pour le 50ème anniversaire du surf à Anglet avec 6 légendes Joël de Rosnay, Jacques Rott, Tom Curren, Maritxu Darrigrand et Peter Cole, cette promenade unique vous invite à marcher sur les traces des légendes de la glisse. L’Anglet Surf Avenue est notre version surf du célèbre Walk of Fame de Los Angeles. Ici les stars sont remplacées par les surfeurs et watermen qui ont marqué l’histoire du surf.
Les dalles de béton, ornées de plaques en bronze conçues par l’artiste plasticien angloy Fabien Cayeré, portent les empreintes de pieds d’une vingtaine d’icônes du surf comme Kelly Slater, Johanne Defay, Mick Fanning, Jérémy Flores, Michel Bourez, Kai Lenny, Justine Dupont, Pauline Ado ou encore Kauli Vaast. .
Esplanade des Gascons Anglet Surf Avenue Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 03 77 01 information@anglet-cotebasque.com
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English : Nouvelles empreintes sur l’Anglet Surf Avenue
L’événement Nouvelles empreintes sur l’Anglet Surf Avenue Anglet a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Anglet
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