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Noz Pride, Salle de La Cité, Rennes

Noz Pride, Salle de La Cité, Rennes

Noz Pride, Salle de La Cité, Rennes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle de La Cité

Adresse : 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes

Ville : 35706 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 7 euros (réduit), 12 euros (classique), 16 euros (solidaire)

Noz Pride Samedi 20 juin, 20h00 Salle de La Cité Ille-et-Vilaine

7 euros (réduit), 12 euros (classique), 16 euros (solidaire)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00

NOZ PRIDE — LA SOIRÉE OFFICIELLE DE LA MARCHE DES FIERTÉS

Cette année la Noz Pride se transforme et laisse place à un drag show de folie. Venez vous ambiancer grâce à tous-tes ces performeureuses le 20 juin à 21h.

Ouverture à partir de 20h ; fermeture à minuit.
Entrée interdite aux mineurs, l’organisateur se réserve le droit d’entrée.

Host : Eva Porée

Sur scène :
Luma Crue
Velma Stein
Soleil
Pétale
AxeAllHot
Tropical Storm

Rennes — Salle de la Cité
Ouverture à partir de 20h
Drag show dès 21h

Lula666 — dès 22h30

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Cette année la Noz Pride se transforme et laisse place à un drag show de folie. Venez vous ambiancer grâce à tous-tes ces performeureuses le 20 juin à 21h. Dragshow Pride

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