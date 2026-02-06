NSXL tour 1 heure d’immersion dans le quotidien des nageurs sauveteurs Poste de secours MNS plage nord Messanges

Messanges

NSXL tour 1 heure d’immersion dans le quotidien des nageurs sauveteurs

Poste de secours MNS plage nord Avenue de l’Océan Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:30:00

fin : 2026-07-19 10:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Venez vivre une immersion d’une heure au coeur du quotidien des Nageurs Sauveteurs Landais. Vous découvrirez les fondamentaux de la sécurité et de la surveillance des baignades, les principes du sauvetage et du secourisme, et vous assisterez à une démonstration d’intervention en conditions réelles.

Venez vivre une immersion d’une heure au coeur du quotidien des Nageurs Sauveteurs Landais. Au fil de cette rencontre, vous découvrirez les fondamentaux de la sécurité et de la surveillance des baignades, les principes du sauvetage et du secourisme, et vous assisterez à une démonstration d’intervention en conditions réelles.

L’expérience se prolonge par la visite du poste de secours, au plus près de celles et ceux qui veillent chaque jour à la sécurité du public.

Le NSXL Tour fait étape une seule fois sur chaque poste de secours, sur le littoral comme sur les lacs, offrant une rencontre privilégiée et authentique avec les équipes locales.

Animation gratuite, ouverte à tous les publics, sans réservation nécessaire.

Rendez-vous à 9h30 sur le poste de secours concerné. .

Poste de secours MNS plage nord Avenue de l’Océan Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : NSXL tour 1 heure d’immersion dans le quotidien des nageurs sauveteurs

Come and immerse yourself for an hour in the day-to-day life of the Nageurs Sauveteurs Landais. Learn about the fundamentals of swimming safety and supervision, the principles of lifesaving and first aid, and watch a real-life intervention demonstration.

L’événement NSXL tour 1 heure d’immersion dans le quotidien des nageurs sauveteurs Messanges a été mis à jour le 2026-05-15 par OTI LAS