Nuage partagé Atelier crochet avec l’artiste Charlie Pesquet Micro-Folie de Falaise Falaise

Falaise

Nuage partagé Atelier crochet avec l’artiste Charlie Pesquet

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 17:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Apprenez les bases du crochet avec l’artiste Charlie Pesquet en réalisant une forme textile qui viendra agrandir le nuage.

Apprenez les bases du crochet avec l’artiste Charlie Pesquet en réalisant une forme textile qui viendra agrandir le nuage, une oeuvre collective mélant pièces chinées et créations réalisées sur place.

Moment goûter partagé, amenez votre goûter.

Adultes et adolescents à partir de 12 ans, sur inscription .

Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44

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English : Nuage partagé Atelier crochet avec l’artiste Charlie Pesquet

Learn the basics of crochet with artist Charlie Pesquet by creating a textile shape to enlarge the cloud.

L’événement Nuage partagé Atelier crochet avec l’artiste Charlie Pesquet Falaise a été mis à jour le 2026-04-05 par OT Falaise Suisse Normande