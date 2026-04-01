Nuage partagé Atelier crochet avec l’artiste Charlie Pesquet Micro-Folie de Falaise Falaise
Nuage partagé Atelier crochet avec l’artiste Charlie Pesquet Micro-Folie de Falaise Falaise jeudi 16 avril 2026.
Falaise
Nuage partagé Atelier crochet avec l’artiste Charlie Pesquet
Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 14:00:00
fin : 2026-04-16 17:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Apprenez les bases du crochet avec l’artiste Charlie Pesquet en réalisant une forme textile qui viendra agrandir le nuage.
Apprenez les bases du crochet avec l’artiste Charlie Pesquet en réalisant une forme textile qui viendra agrandir le nuage, une oeuvre collective mélant pièces chinées et créations réalisées sur place.
Moment goûter partagé, amenez votre goûter.
Adultes et adolescents à partir de 12 ans, sur inscription .
Micro-Folie de Falaise 1 Boulevard de la Libération Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44
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English : Nuage partagé Atelier crochet avec l’artiste Charlie Pesquet
Learn the basics of crochet with artist Charlie Pesquet by creating a textile shape to enlarge the cloud.
L’événement Nuage partagé Atelier crochet avec l’artiste Charlie Pesquet Falaise a été mis à jour le 2026-04-05 par OT Falaise Suisse Normande
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