Nudité: du regard héroïque au regard érotique, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Nudité: du regard héroïque au regard érotique Jeudi 1 octobre, 19h30 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-01T19:30:00+02:00 – 2026-10-01T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-01T19:30:00+02:00 – 2026-10-01T20:30:00+02:00

Un parcours de la collection du MAH pour questionner le male gaze, en dialogue avec les expositions Sylvia Sleigh et Refaire collection au Musée Rath qui invitent à faire une relecture critique et féministe des canons de l’histoire de l’art.

Visite commentée de l’exposition au Musée Rath (Place de Neuve) à 18h et au MAH à 19h30

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Visite croisée MAMCO x MAH

Annik Wetter