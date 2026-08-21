Nuestra Tierra, Auditorium des Champs Libres, Rennes
dimanche 18 octobre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
Nuestra Tierra Dimanche 18 octobre, 16h00 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T16:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:40:00+02:00
Fin : 2026-10-18T16:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:40:00+02:00
Armés, ils tuent le chef de la communauté, Javier Chocobar. Le meurtre est filmé. En 2018, après neuf ans d’impunité et des siècles d’histoire coloniale, le procès s’ouvre.
Un doc du dimanche suivi d’une rencontre.
Dans le cadre du cycle Justice(s) en partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne (Lucrecia Martel, 2025, 2h02 min, Argentine, Météore Films, vostfr).
Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
Argentine, 2009. Trois hommes blancs tentent d’expulser les membres de la communauté autochtone Chuschagasta, revendiquant la propriété des terres.
Lucrecia Martel
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