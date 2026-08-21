Nuestra Tierra, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Informations pratiques

Nuestra Tierra Dimanche 18 octobre, 16h00 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T16:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:40:00+02:00

Fin : 2026-10-18T16:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:40:00+02:00

Armés, ils tuent le chef de la communauté, Javier Chocobar. Le meurtre est filmé. En 2018, après neuf ans d’impunité et des siècles d’histoire coloniale, le procès s’ouvre.

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​Un doc du dimanche suivi d’une rencontre.

​Dans le cadre du cycle Justice(s) en partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne (Lucrecia Martel, 2025, 2h02 min, Argentine, Météore Films, vostfr).

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]

Argentine, 2009. Trois hommes blancs tentent d’expulser les membres de la communauté autochtone Chuschagasta, revendiquant la propriété des terres.

Lucrecia Martel