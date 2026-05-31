Nuisibles, École Louis-Pasteur, Villeurbanne

Nuisibles Samedi 20 juin, 18h00 École Louis-Pasteur Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:40:00+02:00

Fin : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:40:00+02:00

Comment cohabiter avec ces « vermines », ces « bestioles », ces rats qui pullulent dans nos villes et vivent la nuit ? D’une réunion de quartier à une déambulation, cette création propose d’embarquer le public dans un acte de puissance collective autour de l’exclusion et de l’altérité.

À partir de 8 ans

Création

Coproduction des Ateliers Frappaz

École Louis-Pasteur 25 rue Docteur Frappaz

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Comment cohabiter avec les rats qui pullulent dans nos villes et vivent la nuit ?

© Michel Wiart