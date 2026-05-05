Nuit à l’égyptienne, Musée Girodet, Montargis
Nuit à l’égyptienne, Musée Girodet, Montargis samedi 23 mai 2026.
Nuit à l’égyptienne Samedi 23 mai, 19h00 Musée Girodet Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Pour cette nouvelle édition de la Nuit des musées, le musée Girodet vous propose de plonger dans les mystères de l’Égypte ancienne et de découvrir le cercueil égyptien qui a été restauré en 2025 et qui est désormais présenté dans « la salle des trésors » du parcours permanent.
Musée Girodet 2 Rue du Faubourg de la Chaussee, 45200 Montargis, France Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire 0238980781 https://www.musee-girodet.fr Anne-Louis Girodet (oeuvres et correspondances) ; Henry de Triqueti (fonds d’atelier). Peinture du XVIIe XVIIIe siècle. Section historique sur l’architecture et l’industrie du Montargois 1h30 de Paris par l’autoroute (A6 puis A77), et à 1h d’Orléans et d’Auxerre.
Pour cette nouvelle édition de la Nuit des musées, le musée Girodet vous propose de plonger dans les mystères de l’Égypte ancienne et de découvrir le cercueil égyptien qui a été restauré en 2025 et…
© Musée Girodet
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