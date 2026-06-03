Nuit argentine Cour de la Mairie Annexe Aubenas
Nuit argentine Cour de la Mairie Annexe Aubenas jeudi 16 juillet 2026.
Nuit argentine Cour de la Mairie Annexe Aubenas Jeudi 16 juillet, 21h00
Sous les étoiles d’Aubenas, une nuit entière dédiée au tango. Un tango vivant, mouvant, qui se transforme et vous entraîne.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-16T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-16T23:00:00.000+02:00
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Cour de la Mairie Annexe 10 Rue Georges Couderc, 07200 Aubenas Aubenas
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