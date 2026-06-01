Découvrez Le Château d’Aubenas, Le Château d’Aubenas, Aubenas
Découvrez Le Château d’Aubenas, Le Château d’Aubenas, Aubenas samedi 19 septembre 2026.
Découvrez Le Château d’Aubenas 19 et 20 septembre Le Château d’Aubenas Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, Le Château d’Aubenas sera ouvert en visite libre et gratuite.
Ce week-end sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir l’un des joyaux architecturaux du centre historique d’Aubenas.
L’entrée est libre, sans réservation. Une belle opportunité de plonger dans l’histoire du Château et d’explorer ses espaces et les deux expositions temporaires d’art contemporain, qui fermeront leurs portes à la fin du week-end.
Le Château d’Aubenas Place de l’hôtel de ville7200 Aubenas Aubenas 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0428708615 https://www.lechateauaubenas.com/ Après 7 années de restauration, Le Château d’Aubenas a réouvert ses portes comme Centre d’Art Contemporain et du Patrimoine en 2024. Il propose toute l’année une programmation riche d’expositions temporaires et d’événements.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, Le Château d’Aubenas sera ouvert en visite libre et gratuite.
©Jonathan_Bdlf
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