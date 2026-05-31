Concert des écoles de musique d’Aubenas NEMA CEMA, Jardin du Dôme à Aubenas, Aubenas

Concert des écoles de musique d’Aubenas NEMA CEMA Dimanche 21 juin, 18h00 Jardin du Dôme à Aubenas Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Les deux écoles de musique d’Aubenas vous invitent à découvrir les morceaux travaillés tout au long de l’année. Venez nombreux encourager nos artistes, jeunes et moins jeunes, et partager un moment musical convivial !

Jardin du Dôme à Aubenas 07200 Aubenas Aubenas 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Les deux écoles de musique d’Aubenas vous invitent à découvrir les morceaux travaillés tout au long de l’année. Venez nombreux encourager nos artistes, jeunes et moins jeunes, et partager un moment !…

© écoles de musique d’Aubenas