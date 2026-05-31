Portes ouvertes de la maison Rocca à Pont d’Aubenas, Maison Rocca, Aubenas

Portes ouvertes de la maison Rocca à Pont d’Aubenas 18 – 20 septembre Maison Rocca Ardèche

Limité à 15 personnes par heure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite guidée d’une heure, du parc et des pièces de réception

Maximum 15 personnes par heure, sur réservation

Vendredi réservé aux scolaires

Maison Rocca 15B chemin du Tennis, 07200 Aubenas Aubenas 07200 pont d’Aubenas Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 34 03 78 10 [{« type »: « phone », « value »: « 06 34 03 78 10 »}] Rocca est une maison de maître de 500m2 située à Pont d’Aubenas, remaniée en 1836 sur la base d’un bâtiment plus ancien non daté.

La maison a été modifiée par Gabriel Cuchet, industriel dans la soie. Au XIXe, Gabriel Cuchet et ses descendants habitaient en ville à Aubenas et utilisaient cette demeure comme résidence d’été et de réception.

La propriété était autrefois entourée d’un parc et d’une exploitation agricole d’une cinquantaine d’hectares. A ce jour, persiste le parc d’environ 2 hectares.

Nous avons repris cette maison familiale en 2024 avec le double objectif d’arrêter sa dégradation et de l’ouvrir au public lors d’évènements spécifiques. Notre première étape a été la rénovation de la toiture, projet pour lequel nous avons obtenu le label de la Fondation du Patrimoine et le soutien du Département de l’Ardèche. Parking du Lycée Astier ou du Tennis Clud d’Aubenas

Visite guidée d’une heure, du parc et des pièces de réception

Arnaud & Elisabeth soubelet