Le château médiéval révélé par l’archéologie, Château d’Aubenas, Aubenas

Le château médiéval révélé par l’archéologie 13 et 14 juin Château d’Aubenas Ardèche

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Lors de la restauration du Château, une étude archéologique du bâti a révélé l’histoire des transformations du lieu. Venez découvrir l’architecture et le fonctionnement du château au Moyen Âge à l’occasion de cette visite insolite.

Château d’Aubenas 4 place de l’Hôtel de Ville 07200 Aubenas Aubenas 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0428708615 https://www.lechateauaubenas.com/ https://www.facebook.com/lechateauaubenas/;https://www.instagram.com/lechateauaubenas/ Après sept années de rénovation, Le Château accueille depuis juillet 2024, les visiteurs en tant que Centre d’Art Contemporain et du Patrimoine. Ce prestigieux site du sud de la France vous invite à explorer ses espaces entièrement restaurés, à travers des expositions temporaires, des visites guidées, des ateliers famille et de nombreux événements. Un lieu unique où patrimoine et art se rencontrent ! Plusieurs parkings sont à disposition dans la ville. Deux places réservées aux personnes à mobilité réduite se trouvent à proximité du Château. Elles sont accessibles par la Rampe du Château depuis la Route de Vals. Une barrière avec un interphone permet d’y accéder.

Lors de la restauration du Château, une étude archéologique du bâti a révélé l’histoire des transformations du lieu. Venez découvrir l’architecture et le fonctionnement du château au Moyen Âge à de…

©Aline Boros