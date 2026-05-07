Nuit Blanche 2026 : Entrez dans l’univers de Manon Pretto ESRP Beauvoir Evry-Courcouronnes
Nuit Blanche 2026 : Entrez dans l’univers de Manon Pretto ESRP Beauvoir Evry-Courcouronnes samedi 6 juin 2026.
WOLF 404 est une recherche plastique, narrative et
spéculative qui explore l’évolution des espèces face à l’effondrement
écologique, social et numérique. Dans un monde post-anthropocène, où les corps
sont contraints de muter pour survivre, de nouvelles entités hybrides émergent
: ni tout à fait animales, ni tout à fait robotiques, ni tout à fait humaines.
Au cœur de ce projet : une créature nommée Wolf 404, inspirée à la fois du loup
européen, du robot Spot de Boston Dynamics, et de figures sacrifiées comme
Saint Sébastien.
À partir de cette œuvre et de son univers, les étudiant.e.s de
la classe préparatoire aux écoles supérieures d’art de Grand Paris Sud ont pensé
une installation immersive. Venez assister à la restitution de cette résidence
artistique, conçue comme un espace de bascule, une faille fictionnelle dans
laquelle vous êtes invité à entrer. Manon Pretto, artiste à l’origine de Wolf
404 sera présente pour vous dévoiler ce projet.
Programme :
18h30 à 22h – Visites guidées toutes les 30 minutes.
20h30 – Performance sonore et musicale par Swane Vieira.
À l’occasion de Nuit Blanche 2026, découvrez l’univers empreint de science-fiction de Manon Pretto.
Le samedi 06 juin 2026
de 18h30 à 22h00
gratuit
Des créneaux de visite sont organisés toutes les 30 minutes à partir de 18h30.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T18:30:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00
ESRP Beauvoir 33 avenue du Mousseau 91000 Evry-Courcouronnes
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