Visite pédagogique du Jardin d’Essences à Evry-Courcouronnes, Jardin d’Essences, Évry-Courcouronnes

Visite pédagogique du Jardin d’Essences à Evry-Courcouronnes Vendredi 5 juin, 09h00, 13h00 Jardin d’Essences Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T13:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Groupe scolaire comme particuliers sont les bienvenus pour participer à une visite commentée du Jardin d’Essences, à l’occasion des Rendez-vous aux jardins.

Venez à la rencontre des agents qui prennent soin de ce jardin pédagogique.

Jardin d’Essences 1 rue du bois de l’Entre Deux 91080 Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes 91080 Courcouronnes Essonne Île-de-France https://www.grandparissud.fr/equipement/le-jardin-dessences/ [{« type »: « email », « value »: « p.chapet@grandparissud.fr »}] Le Jardin d’Essences est un site dédié à la biodiversité locale.

Il est, bien évidemment, géré de manière écologique, à l’instar de tous les autres parcs et boisements gérés par la communauté d’agglomération Grand Paris Sud. Ce jardin est aménagé de manière à y favoriser au maximum le développement de la biodiversité : installation de gites à animaux, plantation de prairies fleuries particulièrement propices à la venue certaines espèces, création d’un rucher…

Ce site est un véritable terrain d’expérimentation pour les équipes avant une généralisation dans les autres parcs. Également devenu un lieu à vocation pédagogique, le Jardin d’Essences est un lieu où il est possible de sensibiliser les visiteurs, petits et grands, aux enjeux de la préservation de la biodiversité urbaine. À cet effet, un parcours de panneaux pédagogiques, basé sur les 5 sens, a été créé au printemps dernier.

Le Jardin d’Essences est ouvert en permanence.

Visite commentée pédagogique

© Grand Paris Sud