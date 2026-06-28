Nuit de la chauve-souris ABI de Vézelay, Domecy-sur-Cure, Domecy-sur-Cure

Informations pratiques

Nuit de la chauve-souris ABI de Vézelay Vendredi 28 août, 19h30 Domecy-sur-Cure Yonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00

Proposée et organisée par la Société d’Histoire Naturelle d’Autun-Observatoire de la Faune de Bourgogne (SHNA-OFAB), la commune de Domecy-sur-Cure et le Parc naturel régional du Morvan, dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Intercommunale du grand site de Vézelay, une conférence en salle, animée par un spécialiste de la SHNA-OFAB, sur les chauves-souris de Bourgogne, et plus particulièrement du Vézelien, permettra au grand public de mieux connaître ces espèces essentielles et particulièrement menacées, souvent méconnues.

Cette présentation sera suivie d’une sortie dans le village pour partir à la rencontre des différentes espèces de chauves-souris qui prennent leur envol à la tombée de la nuit.

Domecy-sur-Cure Domecy-sur-Cure Domecy-sur-Cure 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

sur les chauves-souris de Bourgogne, et plus particulièrement du Vézelien

SFEPM