Nuit de la Chauve-souris au Refuge LPO, Refuge LPO Les Coulines, Saint-Lyphard

Informations pratiques

Nuit de la Chauve-souris au Refuge LPO Jeudi 27 août, 20h00 Refuge LPO Les Coulines Loire-Atlantique

Gratuit, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T20:00:00+02:00 – 2026-08-27T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-27T20:00:00+02:00 – 2026-08-27T22:00:00+02:00

Accompagnés par la LPO Loire-Atlantique, partez à la rencontre des chauves-souris lors d’une sortie nocturne accessible à toute la famille. Cette animation permettra de mieux comprendre leur mode de vie, leur rôle essentiel dans la biodiversité et les enjeux de leur protection, tout en les observant dans leur environnement naturel.

Tout public à partir de 6 ans

Sur inscription au 02 40 91 41 08

Gratuit

Une belle occasion de porter un autre regard sur ces espèces souvent méconnues et de vivre une expérience immersive au cœur de la nature à la tombée de la nuit.

Refuge LPO Les Coulines Saint Lyphard – Espace des Coulines Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 41 08 »}]

La commune de Saint-Lyphard vous propose une soirée nature originale et conviviale autour d’un animal aussi discret que fascinant : la chauve-souris. Chauve-souris Refuge LPO

C.Montegu