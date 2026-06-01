Nuit de la chauve souris, OT Terre d’Auge, Pont-l’Évêque

Nuit de la chauve souris Mercredi 19 août, 21h00 OT Terre d’Auge Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T21:00:00+02:00 – 2026-08-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-19T21:00:00+02:00 – 2026-08-19T22:30:00+02:00

La nuit de la chauve-souris est le moment idéal pour venir découvrir en famille les particularités du seul mammifère volant. Accompagnés de l’animateur nature Loïc Nicolle, vous découvrirez ses secrets et vous pourrez les observer à l’aide de détecteurs.

Prévoir lampes et vêtements chauds.

(Sur place/1h30) – Niveau 1

OT Terre d’Auge OT Terre d’Auge 16 bis Place Jean Bureau PONT-L’EVEQUE Pont-l’Évêque 14130 Pont-l’Évêque Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.terredauge-tourisme.fr/event/visite-nocturne-a-la-decouverte-des-chauves-souris-149/register »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 31 64 12 77 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@terredauge-tourisme.fr »}]

Découvrez les particularités du seul mammifère volant. (Sur place/1h30) – Niveau 1