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Nuit de la chauve-souris, Salle communale de Trôo, Troo

mercredi 12 août 2026 · Salle communale de Trôo · Troo

Nuit de la chauve-souris, Salle communale de Trôo, Troo

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Salle communale de Trôo
Adresse
Trôo
Ville
41800 Troo
Département
Loir-et-Cher
Tarif
Entrée gratuite, sur inscription

Nuit de la chauve-souris Mercredi 12 août, 19h30 Salle communale de Trôo Loir-et-Cher

Entrée gratuite, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T19:30:00+02:00 – 2026-08-12T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-12T19:30:00+02:00 – 2026-08-12T22:30:00+02:00

Pour la 30ème édition de la Nuit de la chauve-souris, découvrez le documentaire “Une vie de Grand rhinolophe” de Tanguy Stoecklé (48 min) suivi d’une sortie au coeur de la commune. L’occasion de visionner des images hors du commun et de vivre une soirée magique avec ces magnifiques créatures de la nuit !

Salle communale de Trôo Trôo Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@perchenature.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 54 80 11 05 »}]
Projection et sortie

DÉSIRÉ Philippe

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