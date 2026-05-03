Nuit de la chauve-souris, Salle communale de Trôo, Troo

Informations pratiques

Nuit de la chauve-souris Mercredi 12 août, 19h30 Salle communale de Trôo Loir-et-Cher

Entrée gratuite, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T19:30:00+02:00 – 2026-08-12T22:30:00+02:00

Fin : 2026-08-12T19:30:00+02:00 – 2026-08-12T22:30:00+02:00

Pour la 30ème édition de la Nuit de la chauve-souris, découvrez le documentaire “Une vie de Grand rhinolophe” de Tanguy Stoecklé (48 min) suivi d’une sortie au coeur de la commune. L’occasion de visionner des images hors du commun et de vivre une soirée magique avec ces magnifiques créatures de la nuit !

Salle communale de Trôo Trôo Troo 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@perchenature.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 54 80 11 05 »}]

Projection et sortie

DÉSIRÉ Philippe