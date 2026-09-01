Nuit de la Marina Montargis
samedi 19 septembre 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
Nuit de la Marina
Port saint Roch Montargis Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19 00:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Nuit de la Marina au port Saint-Roch
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, habitants, visiteurs et curieux seront invités à redécouvrir les quais et l’ambiance du port à la tombée de la nuit, lors d’une promenade musicale et conviviale au fil de l’eau.
Une fanfare accompagnera cette déambulation festive, tandis qu’un espace de restauration et une buvette permettront à chacun de profiter pleinement de la soirée. .
Port saint Roch Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 00 27
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English :
Marina Night at Saint-Roch Harbor
L’événement Nuit de la Marina Montargis a été mis à jour le 2026-08-25 par OT MONTARGIS
À voir aussi à Montargis (Loiret)
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