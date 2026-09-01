Informations pratiques

Montargis

Nuit de la Marina

Port saint Roch Montargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19 00:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Nuit de la Marina au port Saint-Roch

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, habitants, visiteurs et curieux seront invités à redécouvrir les quais et l’ambiance du port à la tombée de la nuit, lors d’une promenade musicale et conviviale au fil de l’eau.

Une fanfare accompagnera cette déambulation festive, tandis qu’un espace de restauration et une buvette permettront à chacun de profiter pleinement de la soirée. .

Port saint Roch Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 00 27

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English :

Marina Night at Saint-Roch Harbor

L’événement Nuit de la Marina Montargis a été mis à jour le 2026-08-25 par OT MONTARGIS