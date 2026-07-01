Procès fictif et forum des métiers, Tribunal judiciaire, Montargis

Informations pratiques

Procès fictif et forum des métiers Samedi 19 septembre, 14h00 Tribunal judiciaire Loiret

Limité à 60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Un procès pénal fictif sera organisé ainsi qu’un forum des métiers de la Justice.

Je vous remercie de vous inscrire sur : communication.tj-montargis@justice.fr

Tribunal judiciaire 84 rue du Général-Leclerc 45200 Montargis Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 87 59 00 [{« link »: « mailto:communication.tj-montargis@justice.fr »}] accès PMR

Le tribunal judiciaire de Montargis ouvre ses portes

©Ludivine David