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Procès fictif et forum des métiers, Tribunal judiciaire, Montargis

samedi 19 septembre 2026 · Tribunal judiciaire · Montargis

Procès fictif et forum des métiers, Tribunal judiciaire, Montargis

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Tribunal judiciaire
Adresse
84 rue du Général-Leclerc 45200 Montargis
Ville
45200 Montargis
Département
Loiret
Tarif
Limité à 60 personnes

Procès fictif et forum des métiers Samedi 19 septembre, 14h00 Tribunal judiciaire Loiret

Limité à 60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Un procès pénal fictif sera organisé ainsi qu’un forum des métiers de la Justice.
Je vous remercie de vous inscrire sur : communication.tj-montargis@justice.fr

Tribunal judiciaire 84 rue du Général-Leclerc 45200 Montargis Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 87 59 00 [{« link »: « mailto:communication.tj-montargis@justice.fr »}] accès PMR
Le tribunal judiciaire de Montargis ouvre ses portes

©Ludivine David

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