Procès fictif et forum des métiers, Tribunal judiciaire, Montargis
samedi 19 septembre 2026 · Tribunal judiciaire · Montargis
Informations pratiques
Procès fictif et forum des métiers Samedi 19 septembre, 14h00 Tribunal judiciaire Loiret
Limité à 60 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Un procès pénal fictif sera organisé ainsi qu’un forum des métiers de la Justice.
Je vous remercie de vous inscrire sur : communication.tj-montargis@justice.fr
Tribunal judiciaire 84 rue du Général-Leclerc 45200 Montargis Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 87 59 00 [{« link »: « mailto:communication.tj-montargis@justice.fr »}] accès PMR
Le tribunal judiciaire de Montargis ouvre ses portes
©Ludivine David
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