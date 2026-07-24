Atelier à volonté [MONTARGIS PLAGE] Montargis
jeudi 13 août 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
Atelier à volonté [MONTARGIS PLAGE]
Rue des Closiers Montargis Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 17:00:00
fin : 2026-08-13 18:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Atelier à volonté [MONTARGIS PLAGE]
Retrouvez l’équipe des publics du Centre d’art au Lac des Closiers à l’occasion d’ateliers artistiques ludiques et uniques, en lien avec l’exposition actuelle Abstraction, abstractions ! .
Atelier gratuit sur accès libre. .
Rue des Closiers Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr
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English :
Volunteer Workshop [MONTARGIS PLAGE]
L’événement Atelier à volonté [MONTARGIS PLAGE] Montargis a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS
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