Montargis

La blouse à histoires

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 13:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

La blouse à histoires

Laissez-vous guider par les médiatrices et découvrez une blouse d’artiste qui a un plus d’un tour dans… ses poches !

Pour les familles avec enfants de 2 à 5 ans.

*Ce dispositif est proposé en partenariat avec le réseau Agorame 2 .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr

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English :

The Story Blouse

L’événement La blouse à histoires Montargis a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS