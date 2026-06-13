Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La blouse à histoires Montargis

La blouse à histoires Montargis

La blouse à histoires Montargis vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : 2 Rue du Faubourg de la Chaussée

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Montargis

La blouse à histoires

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 13:30:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

La blouse à histoires
Laissez-vous guider par les médiatrices et découvrez une blouse d’artiste qui a un plus d’un tour dans… ses poches !
Pour les familles avec enfants de 2 à 5 ans.
*Ce dispositif est proposé en partenariat avec le réseau Agorame 2  .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81  reservations@musee-girodet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Story Blouse

L’événement La blouse à histoires Montargis a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS

À voir aussi à Montargis (Loiret)