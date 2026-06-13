La blouse à histoires Montargis
La blouse à histoires Montargis vendredi 31 juillet 2026.
Montargis
La blouse à histoires
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret
Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 13:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
La blouse à histoires
Laissez-vous guider par les médiatrices et découvrez une blouse d’artiste qui a un plus d’un tour dans… ses poches !
Pour les familles avec enfants de 2 à 5 ans.
*Ce dispositif est proposé en partenariat avec le réseau Agorame 2 .
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr
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English :
The Story Blouse
L’événement La blouse à histoires Montargis a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS
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