Créa-bibli Montargis
Créa-bibli Montargis samedi 18 juillet 2026.
Montargis
Créa-bibli
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Créa-bibli
Le textile est à l’honneur ! Lectures d’albums suivies d’un atelier créatif. Atelier parent enfant .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Créa-bibli Montargis a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS
À voir aussi à Montargis (Loiret)
- Évaluations de fin de cycle et concert de Dirty Kitten Montargis 17 juin 2026
- Repair Café Montargis 18 juin 2026
- Les conversations de la médiathèque Montargis 18 juin 2026
- Apprendre à utiliser vos applications mobiles Montargis 20 juin 2026
- Vente de disques Montargis 20 juin 2026