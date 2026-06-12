Montargis

Créa-bibli

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Créa-bibli

Le textile est à l’honneur ! Lectures d’albums suivies d’un atelier créatif. Atelier parent enfant .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Créa-bibli Montargis a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS