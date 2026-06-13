Peindre le vent Montargis
Peindre le vent Montargis dimanche 19 juillet 2026.
Montargis
Peindre le vent
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:30:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Peindre le vent
Après une courte visite sur le vent en art, vous décorerez un éventail à emporter partout avec vous (ado adultes dès 12 ans). 6 .
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Painting the Wind
L’événement Peindre le vent Montargis a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS
À voir aussi à Montargis (Loiret)
- Évaluations de fin de cycle et concert de Dirty Kitten Montargis 17 juin 2026
- Repair Café Montargis 18 juin 2026
- Les conversations de la médiathèque Montargis 18 juin 2026
- Apprendre à utiliser vos applications mobiles Montargis 20 juin 2026
- Vente de disques Montargis 20 juin 2026