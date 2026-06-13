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Peindre le vent Montargis

Peindre le vent Montargis

Peindre le vent Montargis dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : 2 Rue du Faubourg de la Chaussée

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 6 6 6 Tarif de base plein tarif

Montargis

Peindre le vent

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Peindre le vent
Après une courte visite sur le vent en art, vous décorerez un éventail à emporter partout avec vous (ado adultes dès 12 ans). 6  .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81  reservations@musee-girodet.fr

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English :

Painting the Wind

L’événement Peindre le vent Montargis a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS

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