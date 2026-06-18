Le tour du monde en 60 minutes Montargis samedi 18 juillet 2026.

Montargis

Le tour du monde en 60 minutes

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 15:00:00

fin : 2026-07-18 16:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le tour du monde en 60 minutes

Partez à la découverte du monde tel qu’il apparaît dans les œuvres du musée, à travers des jeux, de l’observation et des histoires à partager en famille ! Dès 7 ans (visite en famille) 2 .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr

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English :

Around the World in 60 Minutes

L’événement Le tour du monde en 60 minutes Montargis a été mis à jour le 2026-06-16 par OT MONTARGIS