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Le tour du monde en 60 minutes Montargis

Le tour du monde en 60 minutes Montargis

Le tour du monde en 60 minutes Montargis samedi 18 juillet 2026.

Adresse : 2 Rue du Faubourg de la Chaussée

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Montargis

Le tour du monde en 60 minutes

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 15:00:00
fin : 2026-07-18 16:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Le tour du monde en 60 minutes
Partez à la découverte du monde tel qu’il apparaît dans les œuvres du musée, à travers des jeux, de l’observation et des histoires à partager en famille ! Dès 7 ans (visite en famille) 2  .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81  reservations@musee-girodet.fr

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English :

Around the World in 60 Minutes

L’événement Le tour du monde en 60 minutes Montargis a été mis à jour le 2026-06-16 par OT MONTARGIS

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