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Visites flash Montargis

Visites flash Montargis

Visites flash Montargis jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : 2 Rue du Faubourg de la Chaussée

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit

Montargis

Visites flash

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-07-30 15:00:00

Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30

Visites flash
Découvrez les collections du musée à partir d’un thème mystère et insolite qui changera selon le jour… et l’humeur de la médiatrice ! Dès 12 ans.   .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81  reservations@musee-girodet.fr

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L’événement Visites flash Montargis a été mis à jour le 2026-06-16 par OT MONTARGIS

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