Visites flash Montargis
Visites flash Montargis jeudi 16 juillet 2026.
Montargis
Visites flash
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 11:00:00
fin : 2026-07-30 15:00:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30
Visites flash
Découvrez les collections du musée à partir d’un thème mystère et insolite qui changera selon le jour… et l’humeur de la médiatrice ! Dès 12 ans. .
2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr
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Quick Tours
L’événement Visites flash Montargis a été mis à jour le 2026-06-16 par OT MONTARGIS
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