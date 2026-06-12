Montargis

Mon mini-camp d’été

38 Avenue Louis Maurice Chautemps Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03

Mon mini-camp d’été

Offrez à vos enfants de 6 à 11 ans une ou plusieurs semaines de vacances riches en découvertes, en aventures et surtout en souvenirs ! Par la CC4V. .

38 Avenue Louis Maurice Chautemps Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

My summer mini-camp

L’événement Mon mini-camp d’été Montargis a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS