Mon mini-camp d’été Montargis
Mon mini-camp d’été Montargis lundi 20 juillet 2026.
Montargis
Mon mini-camp d’été
38 Avenue Louis Maurice Chautemps Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03
Mon mini-camp d’été
Offrez à vos enfants de 6 à 11 ans une ou plusieurs semaines de vacances riches en découvertes, en aventures et surtout en souvenirs ! Par la CC4V. .
38 Avenue Louis Maurice Chautemps Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
My summer mini-camp
L’événement Mon mini-camp d’été Montargis a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS
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