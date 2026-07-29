Informations pratiques

Montargis

En tête à tête avec une œuvre

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 16:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

En tête à tête avec une œuvre

Comme tous les premiers dimanches du mois, l’entrée du musée est gratuite ! Profitez-en pour suivre la présentation d’une œuvre choisie par la médiatrice. (dès 12 ans) .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81 reservations@musee-girodet.fr

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English :

Face to face with a work of art

L’événement En tête à tête avec une œuvre Montargis a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTARGIS