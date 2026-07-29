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AGENDA · Montargis

En tête à tête avec une œuvre Montargis

dimanche 2 août 2026 · Montargis

En tête à tête avec une œuvre Montargis

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
2 Rue du Faubourg de la Chaussée
Ville
45200 Montargis
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Montargis

En tête à tête avec une œuvre

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 16:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

En tête à tête avec une œuvre
Comme tous les premiers dimanches du mois, l’entrée du musée est gratuite ! Profitez-en pour suivre la présentation d’une œuvre choisie par la médiatrice. (dès 12 ans)   .

2 Rue du Faubourg de la Chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 07 81  reservations@musee-girodet.fr

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English :

Face to face with a work of art

L’événement En tête à tête avec une œuvre Montargis a été mis à jour le 2026-07-23 par OT MONTARGIS

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