Café ciné #7 Montargis
Café ciné #7 Montargis jeudi 30 juillet 2026.
Montargis
Café ciné #7
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 16:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Café ciné #7
La vallée des fous de Xavier Beauvois (2024)
Passionné de voile, Jean-Paul traverse une passe difficile. Bien décidé à reprendre sa vie en main, il s’inscrit à Virtual Regatta, la course virtuelle du Vendée Globe. Il se met dans les conditions d’un vrai skipper en s’isolant pendant trois mois sur son bateau dans son jardin… Ce voyage pas comme les autres lui permettra-t-il de renouer avec sa famille et lui-même ? .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
Café #7
L’événement Café ciné #7 Montargis a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS
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