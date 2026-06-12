Montargis

Café ciné #7

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 16:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Café ciné #7

La vallée des fous de Xavier Beauvois (2024)

Passionné de voile, Jean-Paul traverse une passe difficile. Bien décidé à reprendre sa vie en main, il s’inscrit à Virtual Regatta, la course virtuelle du Vendée Globe. Il se met dans les conditions d’un vrai skipper en s’isolant pendant trois mois sur son bateau dans son jardin… Ce voyage pas comme les autres lui permettra-t-il de renouer avec sa famille et lui-même ? .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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English :

Café #7

L’événement Café ciné #7 Montargis a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS