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Atelier décoration de vinyle Montargis

Atelier décoration de vinyle Montargis

Atelier décoration de vinyle Montargis mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : 2 Rue Franklin Roosevelt

Ville : 45200 Montargis

Département : Loiret

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Montargis

Atelier décoration de vinyle

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Atelier décoration de vinyle
Venez décorer un disque microsillons, au feutre, ou en faisant des collages.   .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70 

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English :

Vinyl Decoration Workshop

L’événement Atelier décoration de vinyle Montargis a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS

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