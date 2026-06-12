Atelier décoration de vinyle Montargis
Atelier décoration de vinyle Montargis mercredi 29 juillet 2026.
Montargis
Atelier décoration de vinyle
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Atelier décoration de vinyle
Venez décorer un disque microsillons, au feutre, ou en faisant des collages. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vinyl Decoration Workshop
L’événement Atelier décoration de vinyle Montargis a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS
À voir aussi à Montargis (Loiret)
- Évaluations de fin de cycle et concert de Dirty Kitten Montargis 17 juin 2026
- Repair Café Montargis 18 juin 2026
- Les conversations de la médiathèque Montargis 18 juin 2026
- Apprendre à utiliser vos applications mobiles Montargis 20 juin 2026
- Vente de disques Montargis 20 juin 2026