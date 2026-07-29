Informations pratiques

Montargis

Atelier Galets peints

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Atelier Galets peints

Activité tendance qui combine nature et créativité, la peinture sur galet est accessible à tous et permet de créer des œuvres décoratives uniques.

Le concept est simple on prend un caillou de forme harmonieuse, on y dessine ou peint ce que l’on veut.

Une couche de vernis, une signature au dos, et on peut le déposer autour de chez soi. La personne qui le découvre peut le garder, ou bien le cacher à nouveau. Le caillou ou galet se met alors à voyager et fait parfois de longs trajets. Un jeu du Petit Poucet qui donne le sourire ! .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Painted Pebbles Workshop

L’événement Atelier Galets peints Montargis a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS