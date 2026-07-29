Atelier Galets peints Montargis
jeudi 13 août 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
Atelier Galets peints
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Atelier Galets peints
Activité tendance qui combine nature et créativité, la peinture sur galet est accessible à tous et permet de créer des œuvres décoratives uniques.
Le concept est simple on prend un caillou de forme harmonieuse, on y dessine ou peint ce que l’on veut.
Une couche de vernis, une signature au dos, et on peut le déposer autour de chez soi. La personne qui le découvre peut le garder, ou bien le cacher à nouveau. Le caillou ou galet se met alors à voyager et fait parfois de longs trajets. Un jeu du Petit Poucet qui donne le sourire ! .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
Painted Pebbles Workshop
L’événement Atelier Galets peints Montargis a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS
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