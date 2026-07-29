Informations pratiques

Montargis

Sciences en herbe

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 16:00:00

fin : 2026-08-12 17:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Sciences en herbe

Histoires d’ombres suivies de petites expériences sur la lumière et création d’ombres chinoises. .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70

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English :

Science for Kids

L’événement Sciences en herbe Montargis a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS