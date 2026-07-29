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Sciences en herbe Montargis

mercredi 12 août 2026 · Montargis

Sciences en herbe Montargis

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
2 Rue Franklin Roosevelt
Ville
45200 Montargis
Département
Loiret
Tarif

Montargis

Sciences en herbe

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-12 17:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Sciences en herbe
Histoires d’ombres suivies de petites expériences sur la lumière et création d’ombres chinoises.   .

2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70 

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English :

Science for Kids

L’événement Sciences en herbe Montargis a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS

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