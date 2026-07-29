AGENDA · Montargis
Sciences en herbe Montargis
mercredi 12 août 2026 · Montargis
Informations pratiques
Montargis
Sciences en herbe
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-12 17:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Sciences en herbe
Histoires d’ombres suivies de petites expériences sur la lumière et création d’ombres chinoises. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
Science for Kids
L’événement Sciences en herbe Montargis a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MONTARGIS
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