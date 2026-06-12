Crée ta BD spéciale Myhtologie Montargis
Crée ta BD spéciale Myhtologie Montargis mercredi 29 juillet 2026.
Montargis
Crée ta BD spéciale Myhtologie
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 11:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Crée ta BD spéciale Myhtologie
Le but est d’aider les enfants à développer leur fibre créative en leur permettant de créer leur BD.
Cet atelier leur permettra aussi de découvrir l’outil informatique de manière ludique. La séance sera consacrée à la thématique du moment, la mythologie. .
2 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 44 70
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English :
Create your own Myhtology comic
L’événement Crée ta BD spéciale Myhtologie Montargis a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS
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